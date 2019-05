Este 28 de mayo, día en el que el proyecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) volvió al Congreso de la Nación para lograr que el aborto sea legal, seguro y gratuito en la Argentina, Nicole Neumann volvió a defender con énfasis su postura antiaborto.

En el disenso, Yanina Latorre no sólo cuestionó su discurso, sino que disparó sin filtro contra la modelo top y Amalia Granata, ambas opositoras al proyecto: "Me afecta lo que dicen Nicole y Amalia 'porque te equivocaste, te acostaste o estabas en pedo...'. Ponen (el debate) en un lugar de puritanas, chicas jóvenes, que no han sido tan puritanas en sus vidas", disparó la panelista en Los Ángeles de la Mañana.

"No soy ninguna puritana, disfruto del sexo libremente y me encanta el sexo. Ahora si no estoy buscando un hijo, tomo los recaudos". G-plus

Casi veinticuatro horas después, Neumann le respondió en vivo, en Nosotros a la Mañana: "Cuando la gente se queda sin argumentos insulta. Y voy a empezar diciendo algo: no soy ninguna puritana, disfruto del sexo libremente, me encanta el sexo, no tengo problema con el sexo y no tengo ningún límite en el sexo. Ahora si no estoy buscando un hijo, tomo los recaudos necesarios para no quedar embarazada. Porque en el momento que quedo embarazada no decido sobre mi cuerpo, decidía antes sobre mi cuerpo, ahora estoy decidiendo sobre la vida de otra persona. Ese es el tema acá, un bebé, una persona".

En ese sentido, subrayó su postura: "Entonces, sobre mi cuerpo decido yo, tengo todo el sexo que quiero y por todos los lados que quiero, pero lo tengo conscientemente, como una adulta y sabiendo que todo conlleva consecuencias. Lo tengo en pedo, no en pedo, me cuido igual. Y si tuve la mala suerte de que pasó algo, está la pastilla del día después. Siempre hay cosas antes (al aborto)".

"Porque en el momento que quedo embarazada no decido sobre mi cuerpo, decidía antes sobre mi cuerpo, ahora estoy decidiendo sobre la vida de otra persona. Ese es el tema acá, un bebé". G-plus

Atenta a sus palabras, Andrea Campbell la puso en aprietos con su devolución: "Esa pastilla no es abortiva, pero elimina lo que sería una vida, con el criterio que estás sosteniendo". A lo que Nicole contestó: "No, no es una vida. A las 12 semanas es una vida". Y su colega retrucó, dejándola sin argumentos: "Entonces, hasta las 12 semanas, ¿vos apoyarías un aborto?". Y la modelo titubeó: "Mmm, no lo sé".

En ese punto del debate, Sandra Borghi sumó: "Bueno, es lo que dice la ley. El proyecto que se presentó habla de la semana 14. Entonces, coincidís, estás a favor del aborto". Fue entonces que Nicole redondeo su explicación: "No, a las 12 semanas es un bebito formado. Yo dije (que tomaría la pastilla) en un día, dos días, porque me doy cuenta cuando me levanto que me descuidé".

