Conmovedor análisis de una participante de Canta Conmigo Ahora: "Yo ya gané porque le están prestando atención a una persona que la viene remando hace mucho"

Si bien Vale Galarza no logró alcanzar el puntaje requerido para continuar de ronda en Canta Conmigo Ahora, la participante abrió su corazón frente a los 100 jurados y se mostró muy feliz de haber tenido esta oportunidad en el programa de eltrece.

“Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Valeria, todo el mundo me conoce como Vale Única y tengo 33 años”, comenzó diciendo la joven, antes de interpretar La última lágrima, la canción de Memphis La Blusera.

“Con una mano en el corazón, este momento lo vengo esperando de toda la vida y lo voy a disfrutar de la mejor manera, así que espero que todos ustedes canten conmigo”, agregó, antes de recibir tan sólo 49 puntos.

Por último, antes de despedirse, Vale cerró, a corazón abierto: “Honestamente, vengo a disfrutar el momento y a llevarme la experiencia de estar acá. Nunca jamás, vine con la intención de ganar ni de competir con nadie porque creo que todos tenemos el mismo derecho y estamos en la misma postura, así que con que ustedes todos ustedes acá, prestando un poquito de atención a una persona que la viene remando hace un montón, yo ya gané”.

UNA PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA IMPRESIONÓ A LOS 100 JURADOS CON SU INCREÍBLE VOZ

Si bien ya son muchos los participantes que demostraron su talento en la pista de Canta Conmigo Ahora, solo algunos lograron que los 100 jurados se levantes de sus sillas para darles su voto de confianza. Y en su caso, Chelzye fue una de las que logró tocar el corazón de todos los presentes con su talento.

Antes de salir a escena, la joven recordó a uno de sus familiares más queridos y que ya no está con ella: “Mi mayor frustración fue haber perdido a mi papá, me dejó en una depresión muy grande, tuve ataques de pánico y estuve mucho tiempo sin cantar”, se sinceró.

“Se lo dedico primero a él, que está siempre ahí, y a mi familia, mis amigos, a la gente que siempre me está apoyando”, agregó, antes de interpretar It’s all coming back to me now, el famoso tema de Celine Dion.

”, cerró, antes de que su performance le valiera la aceptación de todos los jurados.