Conmocionante relato de Sergio Denis sobre el momento en el que estuvo clínicamente muerto: "Estaba en un rectángulo negro que daba terror"

A mediados mayo de 2007 Sergio Denis (69) fue declarado clínicamente muerto, luego de permanecer 17 minutos sin signos vitales. El cantante fue hallado desmayado en el baño de un hotel de Paraguay, tras sufrir un severo ataque cardíaco, del que se recuperó de forma milagrosa.

Así fue que,en varias ocasiones, Sergio se refirió a lo que vio en los momentos en que estuvo sin vida, pero fue en noviembre en el programa Tardes Nuestras del canal KZO en donde dio las precisiones que, a la luz de su terrible caída en el foso de un teatro de Tucumán, cobran nuevo significado.

“Yo lo que vi era que de repente estaba en un rectángulo negro que daba terror, con una ventana negra. Me vi la mitad de mi ahí adentro, insultando a la muerte y al diablo, pero la re insultaba. No me daba por vencido”, reveló el artista ante la estupefacta mirada de Robertito Funes Ugarte.

Entonces, continuó con su relato con escalofriante similitud con lo que le pasó este lunes: “Y en un momento de tanto pelear porque yo no quería estar ahí, salí de ahí y volví a mí. Pero antes había tenido la imagen de caerme del tablón, que caía en la muerte. Era un espacio al cual iba para abajo y que yo quería parar, me agarraba...”.

Mientras tanto, Sergio Denis continúa internado en terapia intensiva del hospital Ángel C. Padilla de San Martín de Tucumán en estado crítico, peleando una vez más por su vida.