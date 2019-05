NO QUEDÓ CLARO

Esta semana, un guiño buena onda de Pampita hacía la familia de Benjamín Vicuña en Pampita Online llamó la atención y dio que hablar. A tal punto que algunos se preguntaron si la conductora había cometido un furcio en vivo.

Analizando outfit en un informe, Carolina advirtió que una joven era chilena y lanzó al aire: "Un beso a todas mis amigas chilenas, que las amo. Y están mi cuñada acá con mi sobrina también", dijo Pampita, sorprendiendo incluso a su invitada especial, Dalia Gutmann, quien ni lenta ni perezosa quiso saber si aún le decía cuñada a la hermana de su expareja, Benjamín.

"Tengo que preguntar. Tu cuñada… ¿quién es? ¿La hermana de…?". Entre risas, la conductora respondió: "Ella quiere preguntar. ¡De Chile! Es la prima de mis hijos, ahí está, me vino a ver al programa. Dalia es como una tía, quiere saber todo".

En nota con Confrontados, Vicuña fue sorprendido por la consulta de la notera, quien le comentó lo que había dicho la madre de sus hijos, Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio, en TV. Y, con palabras confusas, Benjamín trató de responderle.

"Parece que vino mi sobrina. Quizás vino la mamá de mi sobrina. Pero es una historia larga... Pero, no, mi hermana no estuvo acá". G-plus

El ida y vuelta de la notera con Vicuña:

-Llamó mucho la atención que Carolina llamase 'cuñada' a tu hermana.

-Ah, no, no. Mi hermana no estuvo acá, en Argentina.

-En Pampita Online dijo 'está mi cuñada con los primos de mis hijos...'.

-Ah, no, sí, parece que vino mi sobrina. Quizás vino la mamá de mi sobrina. Pero es una historia larga... Pero, no, mi hermana no estuvo acá.

-Ah, no era tu hermana, porque eso llamó muchísimo la atención... que si tenían buena relación.

-No, no. No vino.

