Confirman que el cuerpo encontrado en el avión es de Emiliano Sala

Luego de que un video submarino captara imágenes del avión privado en el que viajaba Emiliano Sala y que se confirmara la aparición de un cuerpo, la Policía de Dorset dio el primer resultado de la práctica forense y confirmó que se trata del futbolista que había desaparecido el pasado 21 de enero mientras sobrevolaba el Canal de la Mancha.

"Lamentablemente para la familia del piloto David Ibboston, no encontraron un segundo cuerpo y tampoco se va a reanudar la búsqueda para que se rescate la aeronave ni se siga buscando otro cuerpo. La policía británica da por finalizada la operación de esta manera, pero entiende que con las imágenes recogidas por el submarino se va a poder avanzar en búsqueda de la verdad", informaron en Telenoche, el noticiero de eltrece.

Además, revelaron que los familiares del futbolista ya fueron notificados. Los restos de la avioneta habían sido hallados el domingo 3 de febrero en el fondo del Canal de la Mancha por una empresa privada contratada por la familia de Sala para la búsqueda del deportista y el piloto. Ambos viajaban en el Piper PA-46 Malibú, que se perdió de los radares cuando se desplazaba entre Nantes (Francia) y Cardiff (Gales).

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



https://t.co/YpVTvaEt7P