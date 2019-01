Ella es considerada de las mujeres más sexies del país. Y él arrastra el mote de latin lover desde los primeros años de su carrera. ¡Juntos serían una bomba! Pero no pasó. Al menos hasta ahora. Pero en un móvil para Gente opinando, el programa que conduce Joaquín "Pollo" Álvarez por Net, Sol Pérez (25) le hizo una confesión a Matías Alé (41) que lo dejó anonadado.

El actor, tras reconocer que había aceptado hacer la nota luego de conocer quién sería la movilera, tuvo el siguiente ida y vuelta con la exchica del clima:

Alé: -Acá estamos con Carla (la mamá de Sol que estaba detrás de cámara), mi suegra. ¡Qué lío haríamos si hacemos un romance de verano!

Sol: -Nunca te conté esto. Pero cuando arrancaba (en el medio), fui a una agencia de modelos donde me dijeron "te podemos organizar un romance con Matías Alé. Van a una playa, les sacamos unas fotos y al otro día estás en Intrusos".

A: -Me estás jodiendo. ¿Qué pasó que no me dijiste nada?

S: -Yo dije que no. Era muy chica y no daba arrancar así.

Matías Alé: "Me estás jodiendo. ¿Qué pasó que no me dijiste nada? Te lo pido por el amor de Dios... ¡era mi oportunidad!". G-plus

¿Le dará ahora esa oportunidad Sol Pérez a Matías Alé, pero de verdad?