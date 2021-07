La confesión de Sabrina Rojas sobre su nueva soltería: "Mi teléfono arde con los mensajes que recibo y me levantó el ego"

Desde que Sabrina Rojas se abrió a contar que estaba separada de Luciano Castro, luego de una crisis que terminó en reconciliación, fue rotunda sobre sus ganas de conocer gente en su flamante soltería. Parece que muchas de las propuestas que tiene… ¡vienen de las redes sociales!

Cuando en Intrusos el cronista quiso saber si la panelista de A la tarde estaba en alguna app de citas, hizo su revelación “No. No me hace falta, mi amor, con Instagram ya estamos completos”, lanzó, divertida mientras reconocía que le habían llegado muchos mensajes. “Tremendo. Arde el teléfono y me levantó un poco el ego”, reconoció.

“Prefiero pasarla bien un poco. Yo he tenido mucho novio toda mi vida. He estado poco soltera”, admitió la actriz, que estuvo en pareja con el actor 11 años juntos y son padres de Esperanza y Fausto.

Sobre la posibilidad de que este sea solamente un impasse entre su marido y ella, se mostró relajada. “Con él no me animo a decir ‘nunca más’, ni tampoco a decir ‘sí, me voy a reconciliar’. Que fluya, paso a paso y la vida dirá”, admitió Sabrina Rojas, una nueva soltera codiciada.