La confesión pública de amor de Ángela Torres a Tomás Fonzi en TV: la divertida reacción del actor

Punto de encuentro se ha convertido en una de las secciones clásicas de PH, Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff en la pantalla de Telefe. El conductor les pidió a sus invitados que dieran un paso al frente aquellos que pierden la cabeza por amor. Y Ángela Torres no dudó en dar su testimonio.

“¿Vos estás enamorada de alguien que está presente acá?”, le preguntó Andy, con picardía, conociendo la respuesta de antemano. “Enamorada, no, pero bueno, tengo un amor platónico con Tomás (Fonzi)”, respondió, entre risas, la actriz, sobre su colega.

“Estoy como enamorada del Tomás joven. Siento que si lo hubiera conocido cuando hacía Verano del ‘98 me hubiera muerto de amor por él”, continuó Ángela, mientras Fonzi reía en un segundo plano. “¡Yo nací en el ‘98 así que la vida no fue justa conmigo! Jajaja. No tenía pósters de él. Hay una diferencia de edad y una familia e hijos, ¡no por favor! Es platónico”, completó la actriz.

¡Mirá el video!

