La confesión de Nicole Neumann sobre sus deseos de tener un bebé con Manu Urcera: "Me visualizo embarazada por una cuestión de amor"

El fuerte deseo de Nicole Neumann de tener a su primer hijo con Manu Urcera, tal como ella misma lo dejó en claro en varias notas que brindó, despertaron los rumores de embarazo en muchas oportunidades.

Y feliz con el gran presente sentimental que atraviesa con el piloto de carreras, la modelo (que tiene a sus hijas Allegra, Indiana y Sienna con Fabián Cubero), la modelo se sinceró ante la consulta sobre cómo proyecta su futuro con su pareja: “Me visualizo embarazada por una cuestión de amor”, remarcó Nicole en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Manu le da todo a mis hijas. Él es lo más y le encanta ir de vacaciones con ellas. Y cuando no vienen, las extraña”, agregó la top, dejando en claro el gran vínculo que forjó su novio con sus pequeñas.

En cuanto a si piensa en casarse con Urcera, la entrevistada se sinceró: “Hoy por hoy no hay una fecha o una propuesta concreta. Hasta que no haya, no confirmo nada. Él es un amor, pero no tiene esa cosa romántica de puesta en escena. Pero a mí me gustaría”.

Por último, la panelista de Los 8 escalones se comparó con sus hijas y recordó que a la edad de ellas ya trabajaba como modelo: “Las veo a mis hijas y las pongo en mi lugar y digo ‘ni se les ocurra’. Hacer una producción suelta o algo así, bárbaro, pero no como lo hice yo que viajaba todos los fines de semana al interior. Pero yo tenía que ayudar en mi casa, tuve una situación difícil en mi familia, me perdí un montón de cosas como el viaje de egresados. Ellas tienen otra realidad, por suerte”.