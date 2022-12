La confesión de Lowrdez a Rodrigo Tapari en Canta Conmigo Ahora: "Vos no tenés bombacha, y yo tampoco"

Dámaris Zulli regresó a Canta Conmigo Ahora para tomar parte en la tanda del dúo con participantes de la primera temporada, y la producción eligió a Mica Barreto para que la acompañe, aunque el resultado no convenció a la ex Bandana Lowrdez Fernández.

Las participantes hicieron juntas una versión de Fuera de mi vida de Valeria Lynch en clave de cumbia que no terminó de gustar entre el jurado, por lo que recibieron devoluciones encontradas.

“Yo las felicito. Siempre que traigan cumbia, van a tener a un cumbiero votando. Te pregunto si ustedes eligieron hacer esto al unísono o les dijeron que hagan distintas voces”, les preguntó Brian Lanzelotta.

LOWRDEZ DIO LA NOTA EN SU DEVOLUCIÓN A DÁMARIS ZULLI EN CANTA CONMIGO AHORA

“Si, nos dijeron y la elegimos las dos. Yo estaba medio rota de la voz y quería que ella haga la parte alta y me daba mucha bronca porque es una canción que canto siempre, y me daba mucha bronca. Entonces es como que ella me estaba ayudando un montón con eso”, explicó Dámaris.

“No quería decirle que no a ese temón porque siempre la canto a capela porque no tenía pista de cumbia, y lo hacía porque la gente me la pedía por un video mío que se había hecho viral; y no les quería decir que no”, agregó, mientras Lowrdez se aprestaba a tomar la palabra.

“Hay otra forma de almalgamarse y expresar la canción. No necesariamente tiene que hacerse la voz principal o estar siempre al palo. Armonizando desde ahí, yo creo que movés un pelo y se nos cae la bombacha a todos”, reconoció.

Sin embargo, la ex Bandana se quedó mirando a Rodrigo Tapari, que estaba al lado suyo, sorprendido por su expresión, y reconoció: “Bueno, vos no tenés bombacha… ¡Y yo tampoco!”, le dijo al cantante. “¡Mirá Lourdes, que confesión!”, comentó Marcela Feudale.