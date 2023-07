La confesión de Ángel de Brito sobre su tenso cara a cara con Jey Mammon: "Se lo dije en la jeta"

Jey Mammon volvió a los medios para volver a manifestar su inocencia, tras la denuncia que le realizó Lucas Benvenuto por violación, hoy prescripta. En una extensa entrevista en Intrusos dio su verdad, pero Ángel de Brito en LAM, unas horas después, arremetió contra él.

“Yo lo dije desde el primer momento. Te acusan de un delito tan grave y vos salís solito en tu cuenta de Instagram, en un programa o en una radio, y decís ‘yo no hice esto, es todo mentira, me están difamando’. No podés tardar todo este tiempo. Además, mostró cero empatía en todo lo que iba diciendo”, aseveró.

“A mí me llegó la notificación y por supuesto que fui sin ningún tipo de problema, como a todas las mediaciones que me ha tocado ir", contó.

"Yo duermo tranquilo, yo no tengo estos problemas de andar explicando en tour estos problemas o llamando a 25 abogados para que me armen una estrategia. Yo voy y hablo solito sin ningún problema. Si me acusan de algo, lo explico”, agregó.

ÁNGEL DE BRITO SU TENSÍSIMO ENCUENTRO CON JEY MAMMON EN UNA MEDIACIÓN JUDICIAL

“Las mediaciones son una instancia privada. Justamente lo que buscan con esa herramienta la Justicia busca confidencialidad para ver si se pueden arreglar las cuestiones. Él pidió una retractación y una suma de dinero que no estoy autorizado a decir porque es confidencial”, detalló.

"Por supuesto que no me voy a retractar, se lo dije en la jeta y lo digo acá nuevamente. Yo estoy seguro de lo que dije". G-plus

“Fui a la mediación, lo saludé, le di la mano, le dije que no me iba a retractar y me retiré. No puedo contar otras cosas que pasaron ahí, como sí hicieron Jey Mammon y su abogado, el doctor Baños, donde filtraron una foto de la mediación”, cuestionó el conductor.

“Por supuesto que no me voy a retractar, se lo dije en la jeta y lo digo acá nuevamente. Yo estoy seguro de lo que dije. Me sigue haciendo ruido toda esta historia. Primero porque éramos amigos y jamás me hizo mención de un vínculo tan importante, como dice, con Lucas Benvenuto”, se despachó, fulminante.

"Querés hacer todos los juicios que quieras, hacelos pero el que te echó fue Telefe. Telefe te sacó y hoy lo reconociste". G-plus

“Jamás de los jamases me habló de una extorsión y de una relación. Inclusive cuando hablábamos de situaciones de abuso con Lucía Galán, que también era parte del grupo de amigos que teníamos, y con Vero Lozano, él no omitió palabra. Son cosas que me hacen ruido”, afirmó el periodista contra el exconductor de La peña de Morfi.

“Querés hacer todos los juicios que quieras, hacelos pero el que te echó fue Telefe. Telefe te sacó y hoy lo reconociste”, concluyó, terminante.