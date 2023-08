En pantalla, Claudia Villafañe se ausentó solo dos galas de MasterChef Celebrity y su vuelta, esperadísima al programa que se convirtió en un éxito, fue sin estridencias pero con emoción. La empresaria, entrevistada por Flor Vigna, contó cómo tomó la decisión de volver al ciclo que le viene dando tantas alegrías.

“Los primeros dos días me costó. Hablé con la producción y me dieron la libertad de hacer lo que quisiera. Me dijeron que mi lugar siempre iba a estar, que no me iban a poner reemplazo, ni nada”, contó, en #MasterChefALaCarta. “También me dijeron que si quería dejarlo, tampoco había problema. Y pensé que lo mejor era seguir y tomarme esto como un trabajo”, señaló.

“No me iba a hacer bien estar en casa mirando televisión. Me iba a hacer bien estar acá con la gente que me quiere y disfrutar del programa”, aseveró Claudia Villafañe, además de destacar el importante rol que tuvieron sus hijas Dalma y Gianinna en su definición de volver a MasterChef Celebrity.