Cinthia Fernández reveló que enfrentó a Tamara Báez, novia de L-Gante, tras su supuesto enojo: "Fui a hablarle como corresponde"

Como protagonista del challenge del video clip del tema Bar de L-Gante y Tini Stoessel, el lunes por la noche Cinthia Fernández fue invitada de lujo al primer recital en el estadio Luna Park del referente de la cumbia 420, y habló su encuentro con Tamara Baez, la madre de Jamaica tras la polémica que estalló cuando compartió el dibujo de un zorro minutos después de que se hiciera público el video.

"Me encontré con la mujer de L-Gante y le fui a hablar como corresponde. No sé si el tweet fue para mí, yo no me hago cargo porque no tenía nombre", expresó Cinthia en LAM.

Entonces, la angelita aclaró súper picante por la chicana que le habría dedicado: "Todos me apuntaron a mí, pero si hay algo que no soy es zorrita".

Pícaro, Ángel de Brito indagó: "¡¿Pero le diste o no le diste a L-Gante?!".

Al final, Cinthia Fernández reveló afónica tras disfrutar la velada en el recital de L-Gante: "¡No! ¿Estás loco? Es más, hoy van a ver el verdadero final del video en mi Instagram. Hoy van a ver lo que realmente pasó".

Más sobre este tema Picante reacción de Tamara Báez, la novia de L-Gante, tras ver el video que él hizo con Cinthia Fernández: "Le pareció innecesario"

LA POLÉMICA DE CINTHIA FERNÁNDEZ CON LA PAREJA DE L-GANTE

Para que su challenge fuera espectacular, Cinthia Fernández le había pedido a L-Gante que participara de su video. Juntos, se mostraron súper sensuales al ritmo de Bar, su tema con Tini Stoessel. Según reveló Estefi Berardi en Mañanísima, a Tamara Baéz, la novia del artista, no le habría gustado su cercanía con la panelista.

Luego de compartir el sticker de una zorra a través de sus stories de Instagram junto a la palabra "igualita", minutos después de que se diera a conocer el video de L-Gante con Cinthia, Tamara aclaró los tantos.

"Yo no hablé con nadie sobre ningún video... Así que dejen de mentir, che... Señoras grandes mintiendo", expresó.

Sin vueltas, expresó en sus redes sociales que jamás habló del desafío que Cinthia protagonizó con su pareja. Sin embargo, no opinó al respecto.