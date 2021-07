Cinthia Fernández reveló que denunció a Defederico por conducir de modo irresponsable con sus hijas: "Fue cuando salió el video"

A principios de abril, Matías Defederico se convirtió en una polémica noticia al subir un video a Instagram Stories manejando con una de sus hijas, en el asiento del acompañante, sin cinturón de seguridad, mientras él la grababa con el celular.

Indignada con el imprudente accionar de su exmarido, Cinthia Fernández lo expuso en LAM y ante la Justicia. Este segundo paso, la "angelita" lo había mantenido en el ámbito privado hasta hoy, que Pía Shaw informó que Matías recibió una sanción por el modo irresponsable de conducir.

"La licencia del exfutbolista Matías Defederico fue suspendida y no podrá conducir por 180 días. Cometió dos cosas gravísimas. Una niña menor de 10 años no puede ir en el asiento del acompañante y sin cinturón de seguridad. Y mientras que estás al volante no podés estar con un teléfono celular. Son dos cosas gravísimas. Sé que lo llamaron después de que Cinthia dijo acá. Le hicieron una prueba y decidieron sacarle la licencia por 180 días", dijo la panelista.

"Cuando sale el video, Seguridad Vial lo denuncia y lo cita... A mí los seguidores me mandaron el video de Matías, porque yo lo tengo bloqueado. Yo hice la denuncia dos días después". G-plus

Conforme con el procedimiento legal, Cinthia Fernández sorprendió a Ángel de Brito al revelar que se apersonó a una comisaría para denunciar al padre de sus hijas por conducir de un modo imprudente, poniendo en riesgo la vida de Charis, Bella y Francesca.

"Fui a la comisaría del barrio. Lo hablé con él, pero es como hablar con una pared. Yo lo único que puedo hacer es controlar cuando salen de mi casa, que les pongo el cinto". G-plus

"Yo lo denuncié. Pero cuando sale el video público, Seguridad Vial lo denuncia y lo cita... A mí los seguidores me mandaron el video de Matías al instante, porque yo lo tengo bloqueado (en Instagram). Yo hice la denuncia dos días después. Fui a la comisaría del barrio. Él me había denunciado por una pavada. Entonces, dije 'sos vivo, bueno'. Lo hablé con él, pero es como hablar con una pared. Yo lo único que puedo hacer es controlar cuando salen de mi casa, que les pongo el cinto, pero después cuando él las trae no sé".