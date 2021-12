Cinthia Fernández mostró una parte inédita de su video con L-Gante tras el cruce con Tamara Báez: "Por si tenían duda de algo"

Desde su cuenta oficial de Instagram, Cinthia Fernández publicó el final de su challenge con L-Gante tras el supuesto enojo de Tamara Báez por su acercamiento y dejó en claro que no pasó nada.

“¿Querían saber cómo terminó la historia? Por si tenían duda de algo, acá va el verdadero final ‘picante’”, escribió la angelita en sus redes sociales haciendo alusión al cruce con la mamá de Jamaica.

Luego, Cinthia se mostró más que agradecida con el cantante: “Gracias @lgante_keloke por la onda y el trabajo profesional. Y a todo mi equipo increíble de filmación que me acompaña este año en todos mis laburos”.

Más sobre este tema Filoso posteo de Tamara Báez tras el video de L-Gante junto a Cinthia Fernández: "Igualita"

TAMARA BÁEZ DESMINTIÓ SU ENOJO POR EL VIDEO DE CINTHIA FERNÁNDEZ Y L-GANTE

Luego de que Estefi Berardi contara en Mañanísima que a Tamara Báez no le habría gustado lo cerca que estuvo Cinthia Fernández de L-Gante en la filamción, la joven desmintió rotundamente su información.

“Yo empecé a averiguar y lo que me dicen es que a Tamara no le gustó nada esa escena del beso que no llega a ser un beso, pero las bocas están muy cerca. Le pareció innecesario”, dijo la panelista en la emisión de Ciudad Magazine.

Entonces Tamara publicó una historia al respecto: "Yo no hablé con nadie sobre ningún video... Así que dejen de mentir, che... Señoras grandes mintiendo".