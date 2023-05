Cinthia Fernández se indignó con la familia que ayudó en una colecta millonaria

El entusiasmo que Cinthia Fernández le puso a la colecta para ayudar a una familia de La Matanza, que había perdido el techo de chapa por la tormenta, mutó a indignación en menos de un día tras haber recaudado más de tres millones de pesos, ropa para bebé, una heladera y medias.

"No está bien que sigan pidiendo porque es más que suficiente", afirmó la panelista de Nosotros a la Mañana luego de la hazaña solidaria de Pollo Álvarez.

Todo surgió cuando una seguidora se escandalizó por la actitud de Matías y Belén, la pareja de Rafael Castillo: "No puedo creer que salió por Telefe la pareja a la que ustedes le juntaron la plata pidiendo más".

"Me llegaron varios mensajes así y me rompen el corazón. Nosotros hicimos todo bien. Y si realmente pasó esto es una pena", cerró Cinthia Fernández resignada.

CINTHIA FERNÁNDEZ EXPLICÓ POR QUÉ NO DONA ROPA

Dolida por la situación, Cinthia Fernández se remontó a las experiencias personales por las cuales decidió dejar de donar prendas.

"Por eso a veces me cuesta mucho donar la ropa de mis hijas a personas que no conozco. Porque la terminan vendiendo... Me ha pasado...", reveló.

Al final, Cinthia Fernández fustigó a Belén y Matías, la pareja que se habría aprovechado de una desgracia para recaudar dinero, a pesar de que ya habían obtenido tres millones de pesos gracias a Nosotros a la Mañana: "Si es así lo lamento porque no entendieron nada, y no está bien que sigan pidiendo porque es más que suficiente, pero bueno...".