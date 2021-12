Cinthia Fernández, fuerte contra Matías Defederico porque sus hijas pasarán Año Nuevo con él: "No cumplís los alimentos pero las fechas las tenés que cumplir"

Las Fiestas de Fin de Año tienen un sabor agridulce para Cinthia Fernández, ya que al estar divorciada de Matías Defederico siempre hay una cena familiar que la pasa sin las mellizas Bella y Charis (7) y Francesca (6). De ahí que la panelista de Los Ángeles de la Mañana le lanzó un palito al padre de las nenas.

"El 31 le toca pasarlo a él con las chicas. Es la ley. No cumplís con los alimentos, pero las fechas las tenés que cumplir", expresó en clara alusión a su exmarido.

Instantes antes, Cinthia había confesado: "No soy muy amiga de la Navidad, o las fechas. Porque cuando estás separada es peor, porque una de las fiestas no están tus hijos, en mi caso me queda el 31 sola y la paso para el traste… Como el 31 le toca a él, es como una puñalada en el corazón".

Entonces, Cinthia Fernández aclaró que le encanta realizar los preparativos navideños para mantener la fantasía de sus chicas: "Yo les armo todo el cuento a ellas, esa parte la disfruto".

CINTHIA FERNÁNDEZ Y LA GENEROSIDAD DE PAPÁ NOEL CON SUS HIJAS

Pasada la Nochebuena, Cinthia Fernández se orgulleció por la cantidad y calidad de los regalos que recibieron Bella, Charis y Francesca Defederico.

"Papá Noel estuvo muy bien, es muy generoso", bromeó la panelista.

Luego, Cinthia Fernández comentó: "Las chicas hicieron un listado, que si lo hacía con papel higienico Papá Noel estaría fundido. Y ellas pegaron todo lo que pidieron. Ni una sola cosa le faltó entregar a Papá Noel, como siempre".