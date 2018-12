Hace dos semanas Cinthia Fernández (28) expresó su desconcierto cuando, ante los rumores de que la habían despedido de Involucrados, confirmó ante Ciudad su salida del programa que conducen Mariano Iúdica y Pía Shaw: “Es un momento difícil para mí, porque me dejaron sin laburo en fin de año y yo necesito trabajar muchísimo”.

Pasado el tiempo, la panelista manifestó su descontento tanto en el aire de América, cuando se enteró de que Sol Pérez sería su reemplazo, como a través de Twitter. Ante su última semana de contrato en el canal del cubo, Cinthia acordó su incorporación a Los Ángeles de la Mañana, ciclo de eltrece, y se desahogó en una nota con la revista Pronto: “Me gustaría saber qué pasó con Involucrados. Me despidieron y lamento que haya sido así, porque siento que tuve un año re bueno en el programa y unos re buenos compañeros todas las mañanas de América. Por eso me duele irme”.

A la hora de explicar el motivo de su salida, la exparticipante de Bailando 2018 reveló: “Me dijeron que era por reducción de personal, pero después incorporaron nuevas personas así que fue raro”. Y concluyó: “Me voy triste porque no me lo esperaba. De hecho, antes nos habían dicho que eligiéramos la semana de vacaciones que íbamos a tomarnos, elegí los días porque daba por sentado que seguía trabajando ahí y de buenas a primeras me comunicaron que quedaba afuera. Fue raro, de un día para el otro me dijeron que el 31 de diciembre me tenía que ir”.