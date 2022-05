El Chino Leunis habló de los sacrificios que hace para cumplir con las grabaciones de El Hotel de los Famosos: "Manejo 150 kilómetros por día"

En medio del éxito que generó El Hotel de los Famosos y las pasiones que despierta cada ida y vuelta entre los participantes, el Chino Leunis confesó el esfuerzo que le implica llegar a las grabaciones del reality de eltrece.

“Manejo 150 kilómetros por día”, comenzó diciendo el conductor del programa, junto a Carolina “Pampita” Ardohain, en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Por otro lado, el presentador destacó cómo es trabajar con la modelo: “Con Carolina le estamos poniendo el cuerpo al programa. Es imposible no involucrarse de esa manera. Cuando en algún momento algo sucede que no creemos que está bien, lo decimos pero no podemos influir en la historia de lo que viene”.

“Es un contexto cuidado, pero el reality muestra crisis de vínculos de relaciones. Es como una historia, una telenovela. Uno necesita un villano, uno que esté en un rol de víctima, estando dentro del hotel y encerrados ahí no es lo mismo que una situación cotidiana normal”, agregó.

Y cerró: “Estamos muy contentos. Es un esfuerzo muy grande, manejo 150 kilómetros por día para ir y volver, igual me sirve para ir bajando revoluciones. Cuando llego, mi hija y mis hijardos están durmiendo, por la dinámica de grabación que tenemos hay dos de los días que puedo llegar a las ocho o nueve, pero el resto de los días a las once. Pero cuando llego temprano y los domingos que tengo libre, disfrutamos mucho”.