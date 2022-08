China Suárez y Rusherking salieron al cruce de los rumores de crisis mostrando su videollamada

La apasionada relación que desde hace meses viven la China Suárez (30) y Rusherking (22) atraviesa rumores de crisis luego de que trascendiera una dura frase que el santiagueño habría dicho sobre el carácter de la ex de Benjamín Vicuña.

En Intrusos. Maite Peñoñori mandó al frente al cantante luego de que se hubiera filtrado que durante la grabación de un tema con los integrantes de La K´onga él habría asegurado que la China “lo tiene cansado”.

"Sus textuales: 'Me tiene cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada y, la verdad, que no. Está haciéndome escenas todo el tiempo. Quiero que resolvamos un alquiler que tenemos en común y terminar todo'", reveló Maite.

EL GESTO DE LA CHINA SUÁREZ CON RUSHERKING EN MEDIO DE VERSIONES DE CRISIS EN LA PAREJA

Desde el inicio de la relación, hace unos cuatro meses, la China y Rusherking enfrentan distintas versiones pero en las últimas horas sonó fuerte el de crissi.

Atento a estos detalles, el cantante publicó en las últimas horas una story de Instagram que consta de una captura de ambos manteniendo una videollamada, aunque en la misma se la ve muy borrosa a la China.

Ella notó ese detalles y por eso compartió la captura con un divertido epígrafe referente a la mala calidad de la imagen. “Muy buena la captura (dijo nadie nunca)”, escribió ella junto a emojis de risa y un corazón, dando a entender que las cosas entre ellos permanecen intactas.