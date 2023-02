China Suárez reveló cómo hace para dormir sin que se le corra el maquillaje: "No pienso sacármelo"

China Suárez le organizó varios festejos a Magnolia, su hija con Benjamín Vicuña, por sus cinco añitos. Y uno coincidió con el día que tenía que protagonizar una sesión de fotos para una marca de indumentaria.

Cuando terminó la jornada laboral, decidió dormir una siesta antes del festejo del cumple de su hija. Estratégica, aprovechó el make up que le habían hecho en el trabajo para lucir espléndida en el cumple de la nena.

China contó cómo hace para dormir una hora sin que se le corra el maquillaje. G-plus

En este contexto, contó cómo hace para dormir una hora sin que se le corra el maquillaje. Y aclaró que hasta logró lavarse el cabello sin que se le estropeara el delineado.

¿CÓMO DUERME CHINA SUÁREZ PARA QUE NO SE LE CORRA EL MAKE UP?

"Una horita de siesta boca arriba porque no pienso sacarme el make que me hicieron, se viene el quinto festejo de Magnolia. El pelo me lo tuve que lavar porque era la auténtica pelo duro", expresó, entre risas, al pie de una foto con un toallón en la cabeza.