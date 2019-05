China Suárez y Gimena Accardi eran amigas íntimas y cultivaban su relación puertas adentro y en las redes sociales. Sin embargo, a fines de 2017, el vínculo se quebró y no hubo vuelta atrás.

“(Eugenia) era mi hermana incondicional, pero se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas”, había dicho Gime, en referencia a la trágica muerte de Santiago Vázquez, hermano de Nico Vázquez, quien falleció en 2016.

Más sobre este tema Gimena Accardi reveló el motivo de su pelea con la China Suárez: "Era mi hermana incondicional, pero cuando murió Santi no estuvo de la manera que esperábamos, fue algo grave lo que pasó"

La China respondió preguntas de sus seguidores de Instagram ¿y lanzó un palito a Accardi y Vázquez? “¿Cuando perdés una amistad sos de sufrirla mucho? ¿O te refugiás en la familia y proyectos?”, le consultaron. Y la actriz de Argentina tierra de amor y venganza contestó sin vueltas.

“Las VERDADERAS AMISTADES no se pierden. Perduran en el tiempo. Con sus momentos buenos y malos. Lo más importante es la comunicación para mí”, escribió Suárez, muy filosa.