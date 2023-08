China Suárez lanzó un llamativo mensaje: "Tu cara cuando te dicen ‘sólo me hablo con vos’"

Mientras la China Suárez vive un buen momento, enfocada en su carrera musical como en sus hijos, sus grandes amores, salió a divertirse. En una conocida fiesta lanzó un sugerente mensaje en sus redes, mientras volvió a ser relacionada con su ex, Nacho Viale.

Eugenia, con mucho humor y picardía, compartió una foto suya con un gesto de duda, con los otros entrecerrados y una media sonrisa junto a una llamativa frase donde, parece, hace alusión a algunos de sus romances más polémicos.

“Tu cara cuando te dicen ‘sólo me hablo con vos’”, escribió, filosa. ¿A quién irá dedicado?

LA CHINA SUÁREZ LE RESPONDIÓ A SUS HATERS CON UNA PICANTE REFLEXIÓN

China Suárez visitó el programa Perros de la Calle para promocionar su nuevo tema con Ecko, Pasatiempo, y reflexionó muy picante sobre los haters que le dedican hirientes comentarios en redes sociales.

"¿Cómo te llevás con el odio en las redes? Yo siento que a vos te juzgan mucho por la relación con tus hijos. No sé, dicen: 'Está en la fiesta Bresh, ¿dónde están los hijos?' ¿Te afecta eso o estás tranquila?", le preguntó Andy Kusnetzoff.

"Al principio, me re afectaba. Yo empecé a salir más de grande. Es verdad que siempre estaba muy en pareja y con Benja (Vicuña) yo hacía una vida... Yo me había puesto la camiseta de 'esta es mi familia y la voy a defender...'".

"Yo también tenía prejuicios con eso sobre mí misma y sobre lo que tenía que hacer. Me di cuenta también que se me iba la vida y ahí dije: '¿Cómo no voy a salir si quiero salir?'. Mis hijos están bien, durmiendo, están con sus papás. Eso sí, trato de mostrarlo a propósito y sé que se me va a venir hate. Ahora no tanto igual. Pero digo: 'No me jodas'", respondió China, segura de sí misma.

CHINA SUÁREZ DESCRIBIÓ A LAS MUJERES QUE LA "BARDEAN" EN REDES

En este contexto, China Suárez contó por qué cree que muchas mujeres la critican en Instagram.

"Te das cuenta de que es un reflejo de lo que le pasa a cada uno. Tal vez, la mujer que me está bardeando estuvo casada toda la vida y no salió. Solo se dedicó a sus hijos, no cumplió sus sueños, no se realizó como profesional. Te das cuenta de que es algo de la otra persona", sentenció China, admitiendo que la critican mucho por viajar sola por trabajo.

"Viajás sola por laburo y te dicen: 'Che, ¿y tus hijos?' Yo ya contesto: 'Los dejé encerrados con llave en el baño una semanita y vuelvo'. Antes reaccionaba, pero llega un momento en que no podés vivir peleándote con todo el mundo", cerró, más tranquila.