En tiempos de cuarentena la China Suárez cumple con las obligaciones de los controles prenatales que debe hacerse, en la dulce espera de su tercer hijo. A través de Instagram, la actriz compartió una foto de su paso por el médico donde apareció luciendo su embarazo.

“No hay mejor ecografista que él”, escribió Eugenia, posando junto al médico, y con su mano acariciando su pancita. Más allá de las fotos que viene subiendo de su embarazo, la pareja de Benjamín Vicuña prefiere mantener en misterio todavía el sexo de su bebé, que según rumores sería un varón e incluso se barajó que el nombre elegido sería Carmelo.

Hace unos días la China realizó un tutorial donde habló, entre otras cosas, de su lado más coqueto que no lo abandona ni estando embarazada, ni por la cuarentena."Soy fanática del maquillaje, soy muy coqueta. No me cuesta, es mi forma de ser desde que soy chica. Siempre me gusta estar bien. Cuando yo estoy así me puedo relajar, si no, no. Nunca me pongo un jogging y salgo a la calle. Lo hago por mí, no es que lo hago para la convivencia o para Benjamín”, aseguró.

Foto: Instagram