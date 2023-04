China Suárez habló sin filtro sobre el rumor de acercamiento a Benjamín Vicuña: "Jamás volvería a su casa"

En medio del fuerte rumor de separación de Rusherking, se impuso la versión de que China Suárez se habría acercado a su expareja, Benjamín Vicuña.

En este contexto, Pochi de Gossipeame se puso en contacto con la actriz. La instagrammer le preguntó si es verdad que fue a comer pizzas al hogar del actor. Y China respondió sin filtro.

"Se refirió a Vicuña y me dijo ´jamás volvería a la casa de Benjamín Vicuña, solo lo haría si me lo piden mis hijos´, eso es lo que me dice dejando claro que los rumores de reconciliación son falsos”, fue el mensaje que China le mandó a Pochi, que la influencer hizo público en Mitre Live, programa de Juan Etchegoyen.

QUÉ DIJO CHINA SOBRE SU SUPUESTO ACERCAMIENTO A TRUENO

Acto seguido, Pochi sumó la palabra de China con respecto a Trueno, el trapero con quien también se la vinculó.

"Me dice que es totalmente falso, que ni siquiera lo conocía a él. 'En mi vida vi a Trueno, imposible, como les gusta hacerme quedar mal', ese es el textual que me dijo hoy y me aclaró que está súper enamorada de Rusherking”, sentenció.