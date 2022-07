China Suárez contó que Rusherking no la registró cuando se conocieron: "No me miraba"

A China Suárez no le resultó tan fácil hacer que Rusherking se diera cuenta que la buena onda que le tiraba no era solo cordialidad, a tal punto que la ex de Benjamín Vicuña no tuvo problemas en admitir que el trapero no la registró en el primer encuentro en la fiesta Bresh.

"Es vergonzoso. Él dice que yo estaba seria. Entonces, le debe de haber dado cosa (encararme). No sé", admitió la autora de Lo que se dice de mí en una nota con Intrusos, a casi tres meses del comienzo del noviazgo.

Al final, el periodista bromeó con que ella suele tener gesto adusto, y China Suárez reconoció entre risas que era verdad lo que opinaba Rusherking: "Estoy tranquila, no voy por la vida sonriente".

CHINA SUÁREZ RECORDÓ LOS COMENTARIOS DE SUS AMIGOS EN SU PRIMER ENCUENTRO CON RUSHERKING

Por otra parte, en una entrevista con Diego Leuco en Luzu TV la China Suárez había confesado qué le comentaban sus amigos y los de Rusherking cuando se encontraron en la pista de la fiesta Bresh.

"Venían sus amigos, mis amigos. Decían 'qué linda pareja que hace…'. Y yo pensaba por qué me decían eso si era un señor que no me miraba", explicó.