Una serie de fotos en una fecha muy significativa bastaron para que con un gesto Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez muestren que habían dejado el pasado atrás y que hoy reinaba en su familia ensamblada la armonía. En ese clima la actriz subió tiernas fotos de su hija, Magnolia con su hermano mayor, Bautista.

“El hermano más dulce y bueno”, escribió la actriz en las stories de Instagram junto a una serie de imágenes del hijo mayor de Pampita, fundido en un abrazo con su hermanita en el parque donde hizo un picnic con sus nenes.

En una entrevista reciente Benjamín Vicuña contó cómo vive hoy la preadolescencia de su hijo. “Antes yo me jactaba de ser su mejor amigo y ahora me doy cuenta de que él tiene sus pares con los que disfruta y se mata de risa. Y yo soy el padre, que también le está poniendo límites... Entonces el viejo ya no es tan copado en algún momento, porque si fuera por él estaría jugando en la computadora dieciocho horas seguidas", aseguró, en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina.

¡Divinos! La tierna foto de la China Suárez de Bautista y su hija Magnolia.

China Suarez compartió tiernas fotos de Bautista, el hijo mayor de Vicuña y Pampita, junto a Magnolia

China Suarez compartió tiernas fotos de Bautista, el hijo mayor de Vicuña y Pampita, junto a Magnolia

Fotos: Instagram Stories