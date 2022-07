China Suárez compartió un adelanto del video de su fuerte canción "Lo que dicen de mí": la letra estaría inspirada en el Wanda Gate

Luego de haber compartido las fotos más lindas con Rushkerking en Bariloche, China Suárez les dio a sus fans una noticia con respecto a su carrera musical que los alegró.

Tras El juego del amor, China reveló que lanzará su primer videoclip como solista al que tituló Lo que dicen de mí.

Muy contenta por el estreno de la canción, mostró un adelanto del video.

Y por lo que ya se conoció del tema, todo indica que se habría inspirado en el escándalo con Wanda Nara por su affaire con Mauro Icardi.

CÓMO SERÁ EL VIDEOCLIP DE LA CANCIÓN SE DICE DE MI

A China se la puede ver en una conferencia de prensa, rodeada por un montón de micrófonos y flashes de cámaras.

Algo nerviosa, a punto de dar una intensa declaración. Por eso, se cree que el video hace referencia al escándalo mediático que ocasionó su acercamiento a Mauro.

QUÉ DIRÍA LA LETRA DE LA ÚLTIMA CANCIÓN DE CHINA SUÁREZ

En LAM filtraron un fragmento del que sería su próximo tema.

"Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas... A veces quiero escapar para olvidarme de todo".

"Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era".

"Y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera. Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía", diría su última canción.

¡Fuerte!