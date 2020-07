Chiche Gelblung renunció a Polémica en el bar tras su internación: "No me sentía cómodo; me put… porque no me reía de los sketch"

A un mes y medio de tener que ser internado de urgencia tras sufrir un cuadro de sepsis y neumonía y mientras se recupera en su casa, Chiche Gelblung anunció su salida de Polémica en el bar. El periodista, que comenzará pronto a conducir el noticiero de Crónica TV de 20 a 22 hs, habló de los problemas que tuvo.

"Ya no me sentía cómodo", aseguró el conductor en Esto no es Hollywood (Radio Del Plata). “Tiene un perfil raro ahora. Está muy artístico y poco polémico. A mí me divertía más la polémica de Polémica en el bar. Las nuevas ondas del mercado dicen otras cosa a veces", aseguró.

"Ya no me sentía cómodo. Tiene un perfil raro ahora. Está muy artístico y poco polémico". G-plus

"Yo no soy un artista, soy periodista. Yo no creo mucho en el humor televisivo. Eso es lo que pasa. Hoy el humor son otras cosas. El humor es la ironía, el humor es la mordacidad, el humor es ShowMatch, eso es humor. Pero los sketches artísticos a mí no me gustan. Ellos me decían siempre. 'reíte'. A veces me puteaban al aire porque no me reía. Y a mí no causaban gracia. No puedo forzar eso", aseveró Chiche Gelblung sobre sus motivos para renunciar a Polémica en el bar.