La chicana de Tinelli a Fede Bal, quien dijo que extraña a Bianca Iovenitti: "¿En cuántas de sus ex piensa? Debe estar pensando todo el día"

En la gala del martes del Súper Bailando, Marcelo Tinelli leyó las duras frases de Bianca Iovenitti, quien dijo que Fede Bal le escribía al mismo tiempo que estaba conociendo en Punta del Este a la modelo Melina Carballo, y terminó cuestionando al actor en el certamen por “jugar a dos puntas”.

“Yo a veces le mando cosas que pueden confundir”, empezó diciendo Federico. “¿Usted le está escribiendo para volver?”, indagó el conductor, y así dio inicio a una desopilante charla.

Fede:- Le escribí porque la veo bien y me encanta verla así. A veces pienso en ella y yo soy muy de pensar en mi última ex…

Marcelo:- ¿En sus ex?

F:- Sí, pero no en todas.

M:- ¿En cuántas piensa? Porque si no estaría todo el día pensado... (risas)

“Cuando uno está bien, el resto está bien. Si usted piensa todo el día en sus ex...”, siguió chicaneando Marcelo. “No pienso todo el día en mis ex. Pienso en ella en particular a veces y le escribo porque no me gusta quedarme con las cosas adentro, y lo que le escribo es que ‘me encanta verte bien y ojalá algún día volvamos a conectar como lo hicimos alguna vez”, continuó, pero los jurados y el conductor lo desaprobaron porque Fede contó que Melina estará en el piso del programa los próximos días. “Entonces apuesta a Bianca. Está viniendo la uruguaya, capaz nos ahorramos el pasaje...”, remató Tinelli, mientras Fede Bal se reía.

¡Qué momento!