Chelzye y Patrissia Lorca hicieron levantar a los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora con su increíble interpretación

En medio de la cuenta regresiva para saber quién será el gran ganador de esta edición de Canta Conmigo Ahora, el programa que conduce Manuel Wirzt por eltrece, Chelzye y Patrissia Lorca lograron encandilar a todos con su increíble talento e interpretación en el escenario.

Las concursantes entonaron Todos me miran, la famosa canción que popularizó Gloria Trevi, y los 100 jurados dieron su voto positivo para que las chicas continúen en el certamen con la posibilidad de llevarse el tan ansiado premio en la gran final.

Tras conocer el resultado final, ambas mujeres se abrazaron y demostraron la enorme alegría que les invadió el cuerpo con una sonrisa plasmada en cada uno de sus rostros, en un a noche que quedara marcada a fuego en sus corazones.

¡Dupla de lujo en Canta Conmigo Ahora!

LA REACCIÓN DE UN PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA TRAS ESCUCHAR LOS PIROPOS DE UNA JURADA

Además de apreciarse el talento arriba del escenario, en el estudio de Canta Conmigo Ahora suceden cosas que traspasan las críticas técnicas y los halagos a la calidad vocal con la que se lucen los participantes.

Así fue el caso de la cantante y actriz, Manu Perin, quien no dudó en piropear a Jonathan Risso y volcar sus sentimientos frente al resto de sus compañeros. Y tras escucharla, él no se achicó y sorprendió con su respuesta.

“Yo dije que (Jonathan) me parece un talentoso y un bello muchacho, pero me la banco”, se confesó Manu, ante los comentarios del resto de los jurados que la mandaron al frente en el programa de eltrece.

“Yo lo voté, pero la pasión no tiene que ver con la votación. Te voté porque me parece que tenés una hermosa presencia en el escenario”, agregó. Y el concursante cerró, sin titubeos: “Me hacés poner colorado. Dos palabras más y me enamoro”.

¿Nació el amor en Canta Conmigo Ahora?