Chelzye se convirtió en la gran ganadora de Canta Conmigo Ahora tras ser votada por los 100 jurados: "No lo puedo creer, estoy muy agradecida"

Fue un duelo donde no faltó talento. Y si bien las finalistas dejaron todo en el escenario, finalmente fue Chelzye quien se llevó los votos de los 100 jurados, se impuso ante Eve Romano y se convirtió en la gran ganadora de Canta Conmigo Ahora, el programa que lideró Manuel Wirzt por eltrece.

“Señoras y señores, con 100 puntos, Chelzye es la ganadora de Canta Conmigo Ahora. Un aplauso grande para Eve Romano, que es una cantante increíble, maravillosa. Esto recién empieza Eve”, anunció el presentador.

“Vamos a invitar al presidente, Oscar Mediavilla, que va a hacer entrega del trofeo a la campeona, a la ganadora, que logró, en la última canción, 100 puntos”, agregó el conductor después de que la cantante se quedara con la tercera edición del certamen y el premio de cinco millones de pesos.

“Ay, estoy muy agradecida. Muchas gracias a todos, porque la verdad son todos increíbles, inspirando, dando aliento, enseñando. Todos sus consejos los tomé siempre, desde el día uno”, atinó a decir la campeona, muy movilizada.

Y cerró, a corazón abierto: “Nada, no lo puedo creer, se lo dedico a mi papá que está ahí, siempre, aunque no esté en la tierra. A mi familia que está ahí, que vino, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a todos, no tengo palabras”.

¡Felicitaciones!

ESTREMECEDOR RELATO DE UNA PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA QUE LE DEDICÓ UN TEMA A UN AMIGO QUE SE QUITÓ LA VIDA

Con los sentimientos a flor de piel, Chelzye entonó The show must go on (de Queen) y, además de emocionar a los jurados de Canta Conmigo Ahora con su talento, la joven conmovió a todos con su estremecedor relato referido a la elección de su tema.

“La verdad, ¿puedo decir algo? Esta canción ya la habíamos elegido, y hace dos días me enteré de que un amigo músico se quitó la vida. Y la verdad me puse en su piel en este momento para interpretarla, y se lo dedico a él en este momento”, comenzó diciendo la concursante sobre el escenario.

“Y, obviamente, quiero dar un mensaje a todas las personas que están con este tema, de que siempre hay una salida, siempre hay alguien para brindarte una mano. Y siempre hay que ir a uno también, porque adentro de nosotros está la mayor fuerza”, agregó, a corazón abierto.

Por último, tras escucharla atentamente, Manuel Wirzt se mostró muy movilizado con su relato: “Muchas gracias. Seguramente, él lo habrá disfrutado muchísimo, como creo que mucha gente del jurado lo ha disfrutado”.