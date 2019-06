Chelo Marchelo, expersonaje de MuchMusic, se reencontró con Santiago del Moro y ganó 70 mil pesos en Quién quiere ser millonario

A principios de 2000 Santiago del Moro arrancaba en la conducción en la señal de cable MuchMusic, con un ciclo de videos que se llamaba el Countdown. Con el paso del tiempo el programa fue cambiando y aparecieron personas que mostraban sus talentos en vivo. Uno de ellos era Chelo Marchelo, un joven que trabajaba como cantante en el transporte público. Casi 20 años después el muchacho apareció en ¿Quién quiere ser millonario? y sorprendió al conductor.... ¡y a todos!

“A Marcelo lo conocí cuando arranqué a trabajar en televisión en MuchMusic. Teníamos un programa. Él es Chelo Marchelo”, arrancó diciendo Santiago, feliz por tenerlo en su ciclo. “Él vivió mucho tiempo en un hogar, una especia de reformatorio. Vivió en la calle, es un ‘artista ferroviario’ porque canta en los trenes y en el subte”, lo presentó el animador. “Yo cuando vi que ibas a jugar me emocioné, Chelo. Es un personaje de la vida que no jode a nadie, canta y es una persona encantadora”, aseguró.

Chelo: "A los 11 años empecé a consumir drogas, empecé con la bolsita, con el pegamento. A los 13 la cocaína casi me deja sin vida". G-plus

Además de responder las preguntas, Chelo aprovechó la oportunidad para cantar canciones de Luis Miguel y contó cómo gracias a la música consiguió salir de una dura infancia: “A los 11 años me fui a vivir a Once, conocí a unos chicos y me invitaron sustancias raras. Empecé a consumir drogas, empecé con la bolsita, con el pegamento y luego terminé con la cocaína. Ahí la cocaína casi me deja sin vida cuando tenía 13 años”, relató, con crudeza.

Al final, Chelo Marchelo no se fue con las manos vacías: terminó ganando 70 mil pesos... ¡y el buen recuerdo de toda una generación!

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​