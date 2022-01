Charlotte Caniggia reveló la polémica opinión de Mariana Nannis sobre su paso por MasterChef: "Me dice 'las mujeres lindas no cocinamos'"

Charlotte Caniggia reveló en Taxi Chef qué opina Mariana Nannis de su paso por MasterChef Celebrity y dio detalles de la conversación que tuvieronal respecto.

“¿Tu mamá te ve en la televisión, qué te dice?”, le preguntó Roberto Funes a la hermana de Alex Caniggia, la última eliminada del reality, quien respondió: “Sí, me ve. Me dice que me vuelva para Europa, me dice ‘¿qué haces ahí cocinando hija?’”.

Entonces, Charlotte reflexionó: “Uno a veces tiene que hacerle caso a la madre, las mamás tienen razón siempre, hay que escucharlas un poco más. Tiene razón la verdad, me dice ‘las mujeres lindas no cocinamos’, que cocine el marido”.

"No cocine, que cocine su marido, usted póngase la tanga y ya está, póngase linda". G-plus

“Usted que está en su casa, míreme, no cocine, que cocine su marido, usted póngase la tanga y ya está, póngase linda, basta de ser esclava”, dijo directamente a su público mirando a cámara en el taxi.

CHARLOTTE CANIGGIA CONTÓ EL CONSEJO QUE CLAUDIO PAUL LE DIO TRAS VERLA EN MASTERCHEF CELEBRITY

Charlotte Caniggia contó en Taxi Chef cuál es el consejo que le dio Claudio Paul después de verla en Masterchef Celebrity: “Mi papá me ha visto también”.

“Me ve muy cansada, últimamente me ha dicho ‘estás re cansada, ¿por qué no te vas?’ y yo le digo ‘no papá, no puedo renunciar’. Los padres saben”, sentenció la joven.