Charlotte Caniggia "ninguneó" a las "angelitas" de LAM: "Mejor no hablemos de ellas"

Finalmente, Charlotte Caniggia formará parte de La Academia, el nuevo reality de baile de ShowMatch (eltrece). Luciendo su nuevo look, se acercó a hacer la foto promocional del certamen y Maite Peñoñori le hizo un montón de preguntas para Los Ángeles de la Mañana.

En primer lugar, la participante aclaró que con los miembros del jurado, Pampita, Ángel de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín, se lleva súper bien. Además, elogió a tres de sus compañeras. La mediática se refirió con ternura a Cande Ruggeri, Flor Vigna y Barby Franco.

Siempre pícara, Maite le consultó sobre las "angelitas", sus compañeras de LAM. ¿Qué opina sobre las panelistas? "Ah, eso no me preguntes. Mejor no hablemos de ellas”, cerró, sin vueltas y ninguneándolas.

¿Qué dirán las "angelitas"?