Catherine Fulop replicó su misma tapa hot ¡de 20 años atrás!: las claves de su alimentación y su rutina para lucir divina

Veinte años atrás, Catherine Fulop protagonizó una emblemática tapa de Caras difícil de olvidar. A pura piel, muy sensual y con una amplia sonrisa, una jovencísima Cathy cubría su cuerpo solo con una manzana y uno de sus brazos.

Hoy por hoy, la actriz venezolana volvió a posar desnuda como Eva para la revista, replicando la misma portada que recuerda un momento en el que se sentía tan segura con su cuerpo como lo está ahora. "Si no, no podría haber hecho esa tapa. Mis hijas eran pequeñas y no me daba pudor", reconoció.

Fulop señaló que ahora se anima a recrear esa foto, pero "desde otro lugar". "Sintiendo que la manzana ya me la comí, que se transformó en un árbol que ha dado sus frutos. Hoy soy una mujer satisfecha con lo que es y también con la familia que formó", dijo.

A la hora de compartir su rutina para estar divina, sana y fuerte, la actriz aclaró que lleva una alimentación saludable, en la que prioriza comer frutas, verduras y proteínas. "No sigo ningún tipo de régimen estricto pero trato de comer variado, con legumbres, germinados y semillas", aclaró.

Además, Cathy le pone mucha garra a la actividad física, como se puede en su cuenta de Instagram, donde suele compartir imágenes en el gimnasio. Su entrenamiento es intenso y lo realiza seis veces a la semana, siempre siguiendo recomendaciones profesionales.

"Dos días lo hago sola, con ejercicios que me prepara mi personal online, y los otros cuatro lo hago con mi otro personal trainer, que me da una rutina durante 50 minutos: trabajo todo el tren superior, medio e inferior", detalló.

¿Cuál es su secreto para lucir así de diosa? Según ella, trabajar especialmente la zona de las piernas. "Al ser caderona, ese músculo pesado por la ley de gravedad cae estrepitosamente: le doy duro y parejo para que se mantenga medianamente digno a los 54 años", reveló.

Pero esto no es todo, ya que en la rutina de Fulop los abdominales son clave. Un ejercicio que ¡puede llegar a las 200 repeticiones diarias!

"En todas las rutinas ejercito los abdominales", aclaró la estrella de la recordada novela Abigaíl, cuyo entrenamiento, llamado HIT (High Intensity Training) incluye fuerza porque lo que busca es "que el músculo se sostenga".

¡Espléndida!