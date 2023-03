"Casi me da un síncope": Eliana Guercio opinó sobre la supuesta relación entre Guillermina Valdés y Javier García

La noticia de que Guillermina Valdés estaría saliendo con Javi García, arquero suplente de Boca Juniors, generó muchísima repercusión. Eliana Guercio, esposa de Sergio “Chiquito” Romero, el arquero titular, contó en LAM el tremendo momento que vivió.

“Me contaron. Me dijeron ‘el arquero de Boca’ y casi me da un síncope”, aseguró, divertida en LAM agarrándose el pecho entre risas.

“Se me paró un poco el corazón. Justo en este momento donde estamos hermosamente bien, los chicos. Todo hermoso. Después me volvió la respiración”, relató, con humor.

ELIANA GUERCIO OPINÓ DE LOS RUMORES DE ROMANCE DE GUILLERMINA VALDÉS CON JAVI GARCÍA

“No me sorprendió porque son dos personas jóvenes y solteras”, aseguró la exvedette, mientras se mostraba encantada sobre la posibilidad de una “salida de cuatro”. “No se dio, pero me encantaría. Me encanta ella. La sigo en Instagram y sigo a poca gente. Me encanta su persona estéticamente y físicamente. Su personalidad”, la elogió.

“Mi marido se conoce con Javi desde chiquitos y lo ama. Siempre me habló maravillas de Javi García. Siempre. Tiene un perfil bajo, bajísimo… ¡Que lo disfrute!”, ironizó.

“Ella es un bombón y él es un bombón. Se va a tener que fumar esto, pero vale la pena con tremenda mujer. Así que les deseamos muchos éxitos y que viva el amor”, concluyó.

