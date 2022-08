Carmen, la exempleada de Wanda Nara, habló de su llanto y descompensación en TV: "Estoy con ataques de pánico"

Carmen, la exempleada de Wanda Nara, no solo se quebró en llanto en su primera entrevista en TV, también se descompensó en vivo, en Mañanísima.

"No me siento bien", dijo la señora, mientras tomaba agua, temblorosa, y respiraba profundo. Acto seguido, Carmen Barbieri pidió un corte y la atención médica para la exempleada de Icardi Nara.

Finalizada la nota, Carmen fue abordada por el notero de Intrusos y ella explicó qué le ocurrió al aire. "No quiero hablar más. Estoy nerviosa. Cuando ustedes me inviten yo voy al programa. Te lo prometo", dijo la mujer, aún movilizada.

"No me siento bien. Me trajeron al médico. Estoy con ataques de pánico", señaló Carmen, luego de su llanto y descompensación en el programa de Ciudad Magazine.

CARMEN ACUSÓ A WANDA NARA DE NO PAGARLE EL SUELDO

La semana pasada, cuando Wanda Nara estaba en la Argentina, salió a la luz el desesperado pedido de Carmen. La señora quería volver a la Argentina, tras quedar varada en Milán, en la casa de campo de la empresaria e Icardi, por falta de documentos y falta de dinero.

"Yo comencé a trabajar con Wanda en 2014. Después me fui y volví en 2019… No me pagaron por dos años y medio", dijo la señora, apenada.