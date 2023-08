Fueron muchos los golpes que Carmen Barbieri recibió este año y que se magnificaron con el inesperado contexto de pandemia. Y si bien su presente está lleno de felicidad con su participación en el Cantando y en la nueva obra de Flavio Mendoza, la artista no pudo evitar quebrar en llanto tras un particular comentario de Moria Casán.

“Carmen lo primero que quiero decirte es que estás maravillosa de aspecto físico. Es increíble como en este último mes sos otra”, reparó la jurado, destacando la nueva apariencia de la artista.



Con la voz un poco quebrada, Carmen se sinceró en vivo y habló del duro momento que atravesó cuando le diagnosticaron cáncer a su hijo, Fede Bal, hoy ya recuperado: “Cómo me conocés. Gracias Moria por verlo. No me quiero poner a llorar, pero me estaba costando volver a ser yo, a reírme, a disfrutar y a divertirme por todas las cosas que pasamos. Digo pasamos porque pasó la familia, pero me cuesta”.

“Engordé terriblemente, más de lo que soy. Pero estoy volviendo a ser”, cerró Barbieri, con lágrimas en los ojos y contenta por poder comenzar una nueva etapa en su vida llena de trabajo, sus seres queridos con buena salud y haciendo lo que más le gusta hacer.