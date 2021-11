Carmen Barbieri, a pura ironía sobre Karina Mazzocco: "Le va bien hablando de mí"

En Mañanísima (lunes a viernes 10:30 hs. por Ciudad Magazine), Carmen Barbieri habló de Karina Mazzocco después de que defendiera en A la Tarde a Flor de la Ve por su cruce tras bajarse de la obra teatral que iba a protagonizar con Fede Bal.

“Yo aprendo de la gente, aprendo de Mazzocco, aprendo de Flor. Yo escucho las críticas buenas y las malas también, porque me ayudan a ser mejor persona”, analizó la conductora de la emisión de Ciudad Magazine.

Finalmente, Carmen apuntó fuerte contra Karina Mazzocco: “Que ella siga con lo de ella y yo con lo mío, nos va bien a las dos, a ella le va muy bien hablando de mí. Y yo de ella no necesito porque ahora tengo un programón”.

LA FUERTE INTERNA ENTRE FLOR DE LA VE Y CARMEN BARBIERI

Carmen Barbieri y Flor de la Ve tuvieron un fuerte cruce en televisión luego de que la capocómica se bajara de la obra teatral Dobre Chance que iba a protagonizar con Federico Bal.

En A la Tarde, la panelista habló de la baja y enfureció a Carmen: “Hubo malestar con el elenco. Le costaba bastante el tema de la letra, iban pasando los días... también hablaban de discusiones con Federico”.

Entonces, la conductora de Mañanísima le respondió de forma contundetne: “Estás mal informada. Yo no me peleé con Fede, no te metas con mi hijo, está mal que digas que no me sabía la letra. Yo no diría nada de una colega, yo nunca contaría nada de lo que sé de vos”.