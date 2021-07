Carmen Barbieri, picante sobre la ayuda que recibieron Claudia y Georgina de chefs en MasterChef: "Yo no necesito una cocinera que me enseñe"

Por más que Carmen Barbieri fue la primera artista en firmar su contrato con MasterChef Celebrity 2, su cuadro de covid, complicado por neumonía bilateral y una infección hospitalaria la forzaron a perderse gran parte del certamen. Así y todo, la artista pudo lucirse en el reality culinario a pesar de que no logró alcanzar la final.

“Yo la pasé bien porque amo cocinar”, afirmó Carmen desde el estudio de Intrusos. De ahí en más, la madre de Federico Bal hizo un crudo análisis de su desempeño en contraste con el del resto de sus competidores: “Mis compañeros ya venían de mucho tiempo de estudiar, tomar clases de pastelería, trabajar y grabando hacía mucho tiempo. Y yo no podía estar a la par”.

Ahí, Adrián Pallares indagó: “¿Vos no tenías a alguna cocinera que te orientara, como Claudia Villafañe tuvo a Paulina Cocina?”. Sin dudarlo, Carmen replicó con un tiro por elevación a la campeona de la primera edición de MasterChef Celebrity, además de su amiga Georgina Barbarossa, la subcampeona de la segunda edición, y los otros que recibieron clases de profesionales gastronómicos durante el certamen: “Ahí está mi error, mi ego. Yo no necesito una cocinera que me enseñe”.

Al final, tras tomar conciencia de lo disruptivo de sus dichos, Carmen Barbieri se explayó: “Yo no soy una agrandada, al contrario. Me tiro para abajo. Pero no necesito una cocinera que me enseñe. Quizá ni siquiera platos exóticos como los caracoles o las ranas, las perdices. Yo cocino”.