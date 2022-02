Carmen Barbieri opinó sin filtros de la fuerte pelea de Jorge Rial y la Negra Vernaci: "Él es bravo y ella no se queda atrás"

La tremenda discusión que protagonizaron Jorge Rial y Elizabeth Vernaci, en la vereda y pasillos de C5N, no eludió el punzante análisis de Carmen Barbieri, conductora que conoce bien a ambas figuras.

Antes de opinar del conflicto, la conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) escuchó el irónico mensaje radial de la Negra a Rial, antes de verse cara a cara.

"Me llama la atención que Rial, estando en el mismo multimedio que nosotros, con Juan Di Natale, no nos haya dicho nada. Me parece raro. Capaz se olvidó que el programa lo hacíamos nosotros", ironizó al extremo Vernaci.

Entonces, Barbieri comentó: "¿Él aceptó hacer el programa sin decirle a la Negra? En este ambiente se usa, y hay que hacerlo, cuando uno va a reemplazar a alguien, llamar al colega. Eso se hace. Es por ética".

"Ella no se iba a quedar callada. Está bien lo que dijo. Estoy de acuerdo con ella. La Negra es diva", agregó Carmen.

Al tanto de los gritos y exabruptos que cruzaron Jorge y Elizabeth, Barbieri apuntó, picante: "Jorge es bravo. Sabemos que Jorge es bravo ante una pelea, y lo puedo asegurar. Y la Negra no se queda atrás. Son dos personalidades fuertes".

LA NEGRA VERNACI RELATÓ CÓMO FUE SU PELEA CON JORGE RIAL

En diálogo con Ciudad, la Negra Vernaci explicó que el acalorado entredicho se dio por una actitud de "ninguneo" que sufrió por parte de Rial, con quien quería hablar acerca de su flamante puesto de conductor de Sobredosis de TV, programa que ella condujo con Juan Di Natale hasta el año pasado.

"Yo ya estaba desvinculada del programa, no lo iba a hacer este año. Como me enteré por los medios, y Rial trabaja en el mismo multimedio, pensé que le tenía que decir un ‘Hola, ¿qué tal? Vas a hacer el programa que estábamos haciendo nosotros’, y nada más que eso", señaló Vernaci.

Puntualizando en el picantísimo cara a cara con Rial, Vernaci expresó: "Me dijo un montón de cosas desagradables".