Carmen Barbieri hizo un fuerte descargo contra Matías Defederico por denunciar a Cinthia Fernández: "Sos molesto"

La decisión de Matías Defederico de llevar a la Justicia a Cinthia Fernández por su viaje a Punta Cana con sus tres hijas aduciendo que no le brindó suficiente información sobre la salud de Francesca, enfureció a Carmen Barbieri.

La conductora de Mañanísima hizo un fuerte descargo mirando a cámara contra Defederico: “¿Por qué es tan molesto este muchacho? Sos molesto. ¿Sabés que sos molesto? Sé que me debe odiar. Sos molesto”.

Y explicó su fuerte postura: “No estás presente cuando tu hija está enferma y ahora sigue la historia. Paz y tranquilidad porque hay tres nenas. Tienen unas hermosas hijas, hay que calmarse por ellas, para que las nenas sean más felices”.

Luego, mientras hablaba con Cinthia por teléfono, Carmen continuó: “Me debe odiar porque le dije sos molesto. Es molesto, no ayudás a la madre de tus hijas, no importa que no se quieran pero en un momento tan delicado como estuve la nena. Nene, dejá de joder, andá a verla”.

POR QUÉ MATÍAS DEFEDERICO DENUNCIA A CINTHIA FERNÁNDEZ

Luis Ventura reveló en A la Tarde que Matías Defederico decidió denunciar a Cinthia Fernández por su viaje a Punta Cana, donde su hija Francesca estuvo internada por una gastritis aguda.

“Se enteró por TV de la llegada, nunca recibió un mensaje, y por ese motivo hace la denuncia. Lo que plantea es que la mamá de las chicas se fue del país sin avisar dónde iba a alojarse, en qué lugar estaba y también lo que denuncia es no haberle comunicado permanente los diagnósticos y la manera en que se estaba manejando la salud de su hija”, aseguró Ventura.

Y sumó: “Razón por la cual se presentó en la Justicia. Ayer se reencontró con sus hijas y hoy le comunicó a su abogada que quería que lo acompañara para presentar una denuncia contra la madre de las chicas”.