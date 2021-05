Carmen Barbieri habló de su fuerte deseo de ser abuela: "Sueño con eso pero Fede tiene otros planes por ahora"

Feliz de haber concretado su participación en MasterChef Celebrity 2 tras contagiarse de coronavirus, Carmen Barbieri habló con Santiago del Moro de esta nueva etapa de su vida y le puso humor a su relato al referirse a su hijo, Federico Bal.

Así fue la divertida charla de Santiago con Carmen:

Santiago: -¿Te imaginabas a esta altura de tu vida, después de haber hecho todo lo que hiciste y vivir todo lo que viviste, estar en este certamen donde te ve todo el mundo?

Carmen: -No me lo imaginaba. Cuando me convocaron, se me truncó y dije “no es para mí”; pero es para mí. Estoy muy feliz.

S: -Y tu crítico número 1 es tu hijo, Fede Bal, ¿no?

C: -Sí, es terrible. Me dice “mamá, no estás en casa”.

S: -Viste que en un momento los hijos pasamos a ser los padres de nuestros viejos.

C: -Y sí, él pasó. Va a ser un gran padre. Ojalá me de un nietito pronto. Sueño con eso, pero está en él. Por ahora tiene otros planes.

S: -Tiene muchos. Lo que le sobra a Fede son planes. ¡Y los fines de semana ni te cuento! Escuchá, cuando pase todo esto, la peste y el virus, vamos a ir todos a su gran pileta.

C: -Vamos. Pero que sea una cosa bien familiar, por favor.

S: -Que pase lo que tenga que pasar, Carmen. Vamos a la pileta.

C: -¡Por Dios!