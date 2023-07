Carmen Barbieri fue a fondo contra Aníbal Lotocki: "A Silvina Luna le detonó el cuerpo"

A 21 días de la internación de Silvina Luna, Carmen Barbieri volvió a pedir que recen por la salud de la actriz y fue a fondo contra Aníbal Lotocki.

La conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) responsabilizó al cirujano por la enfermedad y el sufrimiento de Silvina Luna.

CARMEN BARBIERI ARREMETIÓ CONTRA LOTOCKI

Carmen Barbieri: -Yo creo en los milagros porque me ha pasado a mí. Existen las manos de los médicos guiadas por Dios y por el Universo. Y existen las ganas de vivir que ella tiene. Pero existen los milagros.

Estefi Berardi: -Ayer estuve hablando con una persona que está en el hospital acompañando a Silvina Luna. La está peleando. Pero estoy en condiciones de decir que todo lo que está viviendo Silvina son consecuencias de la mala praxis de Lotocki.

"Si me quiere hacer juicio, que me haga juicio... Le puso en su cuerpo algo que la detonó". G-plus

Pampito: -De eso no hay duda.

Carmen Barbieri: -Nos hacemos cargos y yo también digo lo mismo. Si me quiere hacer juicio, que me haga juicio. No me importa nada. Muchas mujeres y hombres están sufriendo por las manos de Lotocki. Hoy, Silvina, está peleando y está sufriendo un montón desde hace muchos años.

Estefi Berardi: -Lo que me dicen de adentro es "ahora no tenemos fuerzas, queremos primero que Silvina salga adelante, pero después de esto nos vamos a ocupar de que Lotocki vaya preso".

Carmen Barbieri: -Todo es consecuencia de la mala praxis. Todo tiene que ver con un señor que se llama Lotocki, que le puso en su cuerpo algo que la detonó.

Estefi Berardi: -Lo que me dice la familia es "lo que le puso este tipo en el cuerpo es veneno y nos vamos a ocupar de que este tipo vaya preso, cuando pase esta pesadilla".

LOS DETALLES DE LA MALA PRAXIS QUE SUFRIÓ SILVINA LUNA

Silvina Luna está internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano. En medio de los pedidos de dadores de sangre y cadenas de oraciones, volvió a tomar notoriedad la mala praxis que sufrió en la cirugía que le practicó Aníbal Lotocki.

Lotocki le inyectó biopolímeros (polimetil metacrilato) en glúteos y muslos. Esto le provocó a Silvina una hipercalcemia e insuficiencia renal.

En primer lugar, comenzó haciéndose varios análisis mensuales e intervenciones para extraer las piedras que se le formaban en el riñón. Acto seguido, tuvo que empezar con diálisis y deberá ser trasplantada del riñón.