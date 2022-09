Carmen Barbieri explicó sus dichos sobre Wanda Nara tras recibir una picante chicana: "Lo dije con buena onda"

Carmen Barbieri recogió el guante y le respondió con contundencia a Wanda Nara, quien con sutileza la habría chicaneado en ¿Quién es la máscara? tras molestarse con ella por opinar sobre su rostro.

El miércoles, al ver en escena a un chanchito en el programa de canto de Telefe, Wanda dijo con firmeza que debajo del disfraz estaba Carmen. Tras ver el tape, y luego de que Estefi Berardi asegurara que el comentario de Nara no fue inocente, la conductora de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) le respondió.

CARMEN BARBIERI ACLARÓ SUS DICHOS SOBRE WANDA NARA

Carmen Barbieri: -Yo no me parezco en nada a ese personaje (imita el sonido de un chancho). ¿Ustedes escucharon como cantó el chanchito? Fue un espanto.

Estefi Berardi: -No sos vos ni en pedo. Esa señora desafinó como una campeona.

Pampito: -Para mí Wanda no lo dijo con mala onda.

Carmen: -Y yo las cosas que digo de ella tampoco las digo con mala onda. Cuando dije 'la máscara es ella', fue porque cuando ella estaba acá, y trabajaba, no tenía ni el cuerpo que tiene hoy, ni la cara, ni los dientes. Está hermosa. No es que yo sea un panqueque. Ella se superó en todo. Wanda es muy inteligente y está bella.

¿QUÉ HABÍA OPINADO CARMEN SOBRE WANDA NARA?

La participación de Wanda Nara en el primer programa de ¿Quién es la máscara? no pasó inadvertida ante los ojos de Carmen Barbieri, quien opinó sin filtros sobre la empresaria.

"¡Mirá qué linda, Wanda! Yo conozco a una Wanda Nara que no es esta. Es otra cara. Ella es la máscara, no se sabe quién está adentro. No es la misma de antes", disparó la conductora, picante.

"Estefi, Pampito, ¿ustedes vieron las fotos de Wanda Nara antes de casarse, acá en la Argentina? Tiene una nariz chiquitita, una boca grande, unos dientes perfectos. Está divina así", agregó.