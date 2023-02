Carmen Barbieri deberá volver al quirófano por un tema de salud: "Tengo un cagazo"

A principios de 2021 la vida de Carmen Barbieri estuvo en riesgo tras permanecer 20 días en coma inducido por complicaciones con el Covid-19.

La conductora de Mañanisima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) se sinceró sobre el miedo que le provoca tener que internarse por un procedimiento menor.

“Mañana me hago un estudio y tengo un cagazo. De la mano del médico de Federico me hago una endoscopia y una colonoscopia. Eso se hace en quirófano”, contó en el ciclo, sincerándose sobre la ansiedad que le provoca someterse a esos estudios.

“La última vez que me lo hice tenía 24 años. Una vez cada tanto hay que hacerlo”, aseguró.

"Tengo miedo de entrar al quirófano y que me pongan una anestesia otra vez".

CARMEN BARBIERI HABLÓ DE SU MIEDO POR TENER QUE ENTRAR QUE INGRESAR

“Hay que hacerlo más seguido, pero tengo un poco de ‘miedisqui’”, se sinceró la animadora, quien contó cómo la afectó el escándalo de Fede Bal, su hijo, con Sofía Aldrey.

“No me va a pasar nada, es una pavada, pero tengo miedo de entrar al quirófano y que me pongan una anestesia otra vez”, aseguró.

A pesar de su preocupación, la capocómica intentó restarle importancia a sus estudios. “Es leve y es para que no moleste ni duela. Fede me dijo ‘no hagas tanto escándalo que me lo hago a cada rato’”, confió.