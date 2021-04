Carmen Barbieri contó por qué Fede Bal es un "infiel honesto": "Termina sus parejas porque no les miente"

Este lunes se producirá el esperado ingreso de Carmen Barbieri en MasterChef Celebrity 2 y por eso la actriz hizo una recorrida por los programas de Telefe como Flor de equipo, donde sostuvo un divertido cara a cara con su hijo. Allí, la actriz reconoció que Fede Bal tiene su mayor virtud en su honestidad, y que por eso no puede evitar confesar sus infidelidades, y por ende terminar sus relaciones tempranamente.

Florencia Peña le consulto a Carmen qué cosa insospechada se puede descubrir a estas alturas de Fede, a lo cual la actriz respondió que “su honestidad”. “Algo que nadie imaginaría que tiene es lo honesto que es. Por eso termina sus parejas, porque no les miente, les dice la verdad”, ejemplificó Carmen y terminó dedefinir a Fede, que hace algunas semanas culminó su romance de un año con Sofía Aldrey.

“Si, por ejemplo, fue infiel va y cuenta. Yo le digo ‘¿Por qué hay que contar? ¿Por qué no esperás un poco, si hay amor, y ves un poco el terreno?'. Él es sincero, honesto y no miente. Y a mí me dice la verdad siempre: si estoy mal en el trabajo, o si estoy bien”, agregó Carmen ante la mirada atónita de su hijo.

“¡Tremendo consejo de madre!”, exclamó Fede Bal. “¿Sabés qué? ¡Fede Bal es un 'infiel honesto'!”, sintetizó Flor Peña luego de la detallada explicación de Carmen Barbieri.