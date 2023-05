Canta Conmigo Ahora: reveló que es hipoacúsica tras llegar a los 99 puntos y dejó a todos con la boca abierta

Muchos de los participantes de Canta Conmigo Ahora llegan al certamen con una gran historia de vida, y el caso de Yanina Lisset Galeassi (33) no fue menor ya que la participante que estuvo al borde de lograr el puntaje perfecto dos veces en la misma gala reveló que es hipoacúsica.

Cordobesa de Río Tercero, Yanina contó que es “ama de casa y cantante gospel” gracias a que su papá oficiaba también de vocalista. “Me crie cantando en una iglesia cristiana, y por eso le guasta mucho la música melódica y cristiana”, contó.

“Nací con hipoacusia bilateral, tengo sordera de los dos oídos”, explicó, y añadió que por eso usa audífonos. “Me crie prácticamente en un hospital porque tuvo muchas operaciones, incluido implantes cocleares, y la música fue un regalo que Dios me dio para poder ayudar a otgros”, reveló.

YANINA GALEASSI DEJÓ A LOS JURADOS DE CANTAN CONMIGO AHORA CON LA BOCA ABIERTA CON SU TALENTO Y SU CONDICIÓN

Yanina subió al escenario y entonó frente a los 100 jurados el tema Algo más de La quinta estación, y cosechó el voto de todos ellos menos de uno. Al término de su performance, Manuel Wirzt se acercó a abrazarla y a revelar su condición.

“El jurado no tiene acceso a determinada información sobre los participantes, para que no influya, no prejuzguen y no haya cierta inclinación por las cosas que cuentan”, Manuel, que le pidió a Yanina que se lleve “el cuadro” del puntaje en su corazón, por lo que ella comenzó a sollozar.

“La verdad es que no puedo parar de llorar porque le pedí una oportunidad a Dios para volver a soñar después que falleció mi papá y…. Yo nací con hipoacusia y soy sorda de los dos oídos”, dijo Yanina, provocando un “¡¡¡¿¿¿Qué???!!!” de Lowrdes y el resto del jurado.

“Uso audífonos, y cuando falleció mi papá todo empeoró porque me agarró el síndrome de Menière, estoy medicada desde hace dos meses y creo que Dios va haciendo milagros todos los días conmigo porque hoy puedo estar acá cantando. No es fácil, pero no es imposible”, agregó Yanina, que finalmente fue la segunda clasificada de la tarde.