Canta Conmigo Ahora: quién es Ana Paula, la jurado que vino de Ecuador y es la preferida de L-Gante

Además de las historias de vida de sus participantes, Canta Conmigo Ahora tiene también un jurado de 100 integrantes muy variopintos cuyas anécdotas no se quedan atrás, como la de Ana Paula Pérez.

Esta joven se define como “argentina-ecuatoriana” dado que sus padres, dos artistas argentinos, emigraron hacia ese país donde ella nació hace 26 años. “Siempre vengo a Argentina por trabajo”, dice, aunque le confesó a Ciudad que la pandemia de covid la complicó.

“Antes de la pandemia estuve yendo y viniendo por casi cuatro años, pero en marzo de 2020 me volví a Ecuador a pedido de mi mamá. En marzo de este año volví a Argentina a filmar y ahora estoy viviendo acá”, explicó Ana Paula.

ANA PAULA PÉREZ, LA JURADO QUE LLEGÓ A CANTA CONMIGO AHORA DESDE ECUADOR

Mientras paraba en Buenos Aires por trabajo, Ana Paula recibió en marzo la noticia de que la producción de Canta Conmigo Ahora estaba haciendo el casting de jurados, y ahí se contactó con el productor Sebastián Mellino, con quien había trabajado en la serie de Neflix Go! Vive a tu manera.

“Trabajé mucho con Sebastián aquí y en Miami, fui a su academia y de ahí quedó el nexo”, explicó Ana Paula, que recordó lo mal que lo pasó en Ecuador durante la pandemia. “Yo estaba encerrada en mi casa con mi familia, y fue lindo porque pude reencontrarme con mis padres”, señaló.

Sin embargo, Ana Paula recordó que en esos tiempos había mucha consternación alrededor de Ecuador debido a la gran cantidad de fallecidos que hubo por el covid, aunque señaló que los medios “dijeron muchas cosas que eran verdad, pero también muchas que no”.

“Si me hubiera quedado acá encerrada solita, y no me hubiera podido ir a ningún lado”, agregó.

LA CARRERA DE ANA PAULA EN EL EXTERIOR

“En Ecuador hice muchas series y comedias, pero me hice conocida por mi papel de Martina en Go! Vive a tu manera, de Netflix, que era la primera apuesta original de esa plataforma para competir con Disney”, contó la artista.

“Me vine a Argentina a hacer el casting para Go!. Yo estaba toda temblorosa porque venía apostando a que iba a pasar ese casting sí o sí. Teníamos un pre casting que era cantar y bailar, pero después todo se extendió por tres meses. El material iba a México y de ahí decían quien seguía”, recordó.

Además de su carrera actoral, Ana Paula también tiene una reputación como cantante, con varios temas lanzados en diferentes épocas que cuentan con sus correspondientes videoclips, todos ellos caracterizados por su ritmo urbano.

“En cuanto a lo musical, he hecho una pausa porque me quedé con la pica después de la pandemia porque me dediqué a la actuación. Como había pasado lo de Go!, y una serie que hice en Ecuador durante la pandemia, es como que se me dio por indagar más en el mundo de la actuación”, explicó.

“Muchas personas me han venido a decir ‘¿cuándo sacamos otro tema?’, y la verdad es que me lo debo a mí y a los que me escuchan, y lógicamente sería maravilloso poder meterme en el mercado argentino, no tanto como actriz sino más como cantante”, expresó Ana.

ANA PAULA ADELANTÓ CÓMO SE VIENE CANTA CONMIGO AHORA

A la hora de definir si se siente identificada con el género urbano, Ana Paula reconoció que es arriesgado sacar temas en esa línea en un mercado con tantos exponentes de ese estilo. “A mí me encanta el pop, el reggae, el techno, todo, pero me gusta el urbano porque me permite sacar una faceta que no conoce la gente”, explicó.

“Tiene una energía que te invita a bailar, a mover la cabeza”, señaló Ana Paula. Asimismo, la joven contó que tiene planes para lanzar un nuevo tema y que le gustaría aprovechar la “gran ventana” que es el ciclo de Marcelo Tinelli.

Además, la cantante se refirió a su rol en certamen y reconoció que “cada vez se está poniendo más bueno”. “Te lo digo como espectadora y como jurado: no puede ser todo lo que hay para ver, es maravilloso”, adelantó, aunque se negó a dar más detalles.

“Es un honor poder estar en ese lugar, y no me quiero imaginar lo que va a ser cuando empiecen la competencia entre los finalistas, porque uno es mejor que otro”, advirtió, al tiempo que ponderaba “la calidad humana” del Bahiano, Fernando Hortal, y de otros colegas.

“Y pensé que Cande Tinelli era completamente diferente, pero es muy tierna y muy linda”, dijo, y agradeció la oportunidad de “poder conocerlos desde otro lado”. También ponderó la “buena onda y energía” que tiene L-Gante en el jurado.

“El Puma le pone un toque muy especial al programa porque además de que es una persona muy especial. La verdad es que tiene siempre algo bueno que aportar respecto a cómo vio la puntuación , y eso es siempre una clase para nosotros. Es bueno tenerlo”, cerró Ana Paula, que confesó que su corazón “tiene dueño” y es argentino.